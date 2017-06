Van der Poel: "Koersen is heel leuk, maar trainen is soms saai"

Wat is de rol van vader Adrie in de carrièreplanning van Mathieu van der Poel? "Groot, maar minder dan vroeger. Hij heeft me alles geleerd, maar ik ga nu meer mijn eigen weg en neem mijn eigen beslissingen. Soms botst dat wel, maar dat is normaal. Niet iedereen moet dezelfde visie hebben."

"Of we soms een andere kijk op de zaken hebben? Vorige week ging ik met de duurfiets in het bos rijden. Hij vindt dat dat niet kan of mag, maar ik vind dat leuk als ontspanning. Hij laat merken dat dat niet zijn volle goesting is, maar ik hoeft niet precies hetzelfde te doen."

Kan zoon Van der Poel de carrière van zijn vader evenaren, die onder meer de Ronde van Vlaanderen, de Amstel Gold Race en Luik-Bastenaken-Luik won? "Ik moet eerst die klassiekers rijden om te zien wat ik kan. Maar ik ga er wel vanuit dat dat binnen mijn mogelijkheden ligt."