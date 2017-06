Wellens sprint naar 4e plaats: "Nog eens een ereplaats: leuk"

"De ploeg had vooraf gezegd dat deze rit me zou kunnen liggen. Deze etappe was iets voor de punchers. Het was iets voor Jürgen (Roelandts) of mij, maar Jürgen voelde zich niet goed. Daarom kon ik mijn kans gaan", vertelt Tim Wellens (Lotto-Soudal) aan Sporza.

"Met die 4e plek zit ik volledig op mijn plaats. Voor mij is dat supergoed. Het was een lastige sprint: alleen de eerste drie renners (Matthews, Sagan en Degenkolb) hebben echt gesprint. De andere renners wilden vooral hun positie behouden."

Wellens is tevreden over zijn vormpeil. "Het niveau ligt in deze Ronde van Zwitserland sowieso hoog en dan is een 4e plaats mooi. Ik sta ook al ver in het klassement, al was dat niet met opzet. Zondag had ik last van de warmte en verloor ik tijd, maar dat kan me een van de komende dagen in een ontsnapping goed uitkomen."