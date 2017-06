Benoot: "Ik ga nu geen klassement najagen in de Tour"

"Dat wil niet zeggen dat ik mijn plannen zal omgooien. Ik reis nu door naar de Sierra Nevada, waar ik een hoogtestage afwerk tot 21 juni. Daar leg ik de laatste hand aan mijn voorbereiding op de Tour."

Benoot maakt dit jaar zijn debuut in de Ronde van Frankrijk. "In de Tour wil ik André Greipel bijstaan en mijn kans wagen in ontsnappingen. Van een klassement najagen is geen sprake."

Het was de afgelopen dagen warm in de Dauphiné. "Dat ik bij die temperaturen goed kan presteren is een goed teken, want de hitte was tot nu altijd een teer punt voor mij. Ik kan er nu beter tegen en dat is positief met het oog op de Tour."