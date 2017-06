De Plus: "De Tour van 2019 is mijn stoute droom"

Laurens De Plus (Quick-Step Floors) beëindigde twee weken geleden de Ronde van Italië op de 24e plaats. De Giro was de eerste grote ronde in de carrière van de beloftevolle De Plus.

"Mijn eerste grote ronde uitrijden, dat is een droom die uitkwam", vertelt De Plus in "De Ochtend" op Radio 1. "Ik heb er gevoeld dat een grote ronde me moet liggen."

"Ik heb drie weken redelijk constant gepresteerd en in de derde week was het nog niet op. Het is goed voor de toekomst, maar de weg is nog lang."

"Het verschil tussen een 20e plaats en een plek in de top 5 is groot. Maar ik zal er alles aan doen: ik probeer veel op hoogtestage te gaan en zal op mijn voeding letten. Je moet een beetje leven zoals een pater en dat is niet iedereen gegeven."