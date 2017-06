Plooien tussen Boogerd en Dekker nog niet gladgestreken: "Lafaard"

Ex-renner Thomas Dekker bracht eind vorig jaar een boek uit over zijn turbulente carrière in het peloton. Hij nam geen blad voor de mond en bracht zo ook zijn landgenoot Michael Boogerd in nauwe schoentjes.

Boogerd beweert dat Dekker in zijn boek af en toe een loopje neemt met de waarheid en dat hij geen kans heeft gekregen om zijn versie van de feiten te vertellen.

Op Twitter gingen de twee Nederlanders al eens in de clinch met elkaar over het boek en ze hebben het ondertussen nog niet bijgelegd. Dekker schreef bij een foto van hem op het podium van een TED-conferentie: "I did it!"

Boogerd was duidelijk iets minder onder de indruk en prikte terug: "Maar mij onder vier ogen spreken zit er niet in? #lafaard". Dekker heeft voorlopig nog niet gereageerd.