Naesen teleurgesteld over tactiek AG2R: "Ik had de rit kunnen winnen"

Naesen en Bardet delen een kamer in Frankrijk. "Oliver is een vriend. We moeten hierover praten", zei Bardet. "Hij is heel sterk, maar hij is niet echt de beste klimmer van de ploeg. Hij had vooraf ook niet echt gezegd dat hij zich vooraan wou mengen."

"We moeten evalueren of we de juiste keuzes gemaakt hebben. Als je niets doet, kan je niets verkeerd doen. Ik voelde me goed, maar ik ben op een ijzersterk Astana gebotst."

"Het is goed dat dit nu gebeurt. De Dauphiné is een goeie plek om automatismen te kweken binnen de ploeg met het oog op de Ronde van Frankrijk."