Ronde van Zwitserland: Belgische Tour-troeven en 3 aankomsten bergop

Tussen de vele Zwitserse bergkoeien zijn er deze week ook 14 Belgen te bewonderen. In de heuvelritten kunnen Philippe Gilbert en Greg Van Avermaet hun hartje ophalen. Tim Wellens kan daar weer mikken op dagwinst in een van de talrijke bergritten. Dat trio is (samen met De Gendt) ook onze sterkste troef op ritwinst in de Tour.

De laatste Belg die met de zegebloemen aan de haal ging in de Ronde van Zwitserland is... Thomas De Gendt. In 2011 hield hij in de 7e rit Andy Schleck achter zich op de slotklim.