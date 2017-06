Benoot: "Ik heb drie keer omgekeken, maar Froome kwam niet"

"Op die hoogtestage ga ik niet te gek meer doen. Ik heb gewoon nog een kleine prikkel nodig voor de Tour. In de Sierra Nevada train ik graag. Ik ben er voor de Dauphiné ook drie weken geweest. Het is mooi weer, ik kan me aanpassen aan de warmte, alleen het eten valt er wat tegen."

"De conditie is al goed, ik ben in orde, maar er mag nog wat bij. De vorige drie weken daar heb ik rustig getraind, want die hoogte is op zich al een training. Andere jaren trainde ik meer uren, intensiever en nu heb ik verstandig gereden. In de Ronde van België was ik direct goed en nu voel ik me nog altijd goed."