De Gendt: "Ik zal mijn gele trui niet zomaar afstaan"

Thomas De Gendt werd vandaag 9e. Hij gaf 42 seconden prijs op dagwinnaar Richie Porte, maar moest amper onderdoen voor Alberto Contador en Chris Froome.

"Ik heb al verschillende keren een top 10-plaats in een tijdrit behaald. Voor mij is dit dus niet zo'n verrassing. Je moet op zo'n dag hele goeie benen hebben en die had ik vandaag", reageert De Gendt bij Sporza.

"Ik weet dat ik kan tijdrijden, zeker op zo'n parcours, waar je op veel stukken de grote molen moest gebruiken. Het parcours lag me echt, maar de namen net voor mij in de daguitslag zijn wel mooi."

"Ik verlies 5 seconden op Froome en dat wil zeggen dat mijn conditie momenteel heel goed is. Ik had het verschil met de klassementensmannen iets groter verwacht, maar ik heb nog een voorsprong van 27 seconden op Porte. Dat is niet slecht."