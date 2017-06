Belgische Tour-winnaars krijgen postzegel: "Gebruiken voor mijn fanmail"

Eddy Merckx heeft al een paar postzegels met zijn hoofd op. "Voor mij is het de eerste keer", vertelt Van Impe. "Het is een hele eer. Ze hebben me verwittigd en gevraagd of het mocht. Maar ik heb geen idee hoe de zegel eruit zal zien. Ik denk dat ik er zal opstaan met mijn gele trui, maar het is dus echt nog een verrassing."

Vanmiddag worden de zegels onthuld. Zullen ze zelf ook een paar postzegels bijhouden? "Ik hoop dat ik er zal kunnen krijgen", zegt Van Impe. "Er zullen er waarschijnlijk geen duizenden van gemaakt worden. En ik ken dat, voor je het weet kopen de verzamelaars alles op."

"Ik stuur nog tamelijk veel brieven. Vooral naar supporters die om een handtekening vragen. Dat zijn er honderden, zeker uit het buitenland. Het zou leuk zijn als ik mijn eigen zegel zou kunnen gebruiken", vertelt Merckx.

Van Impe: "Ik ga dat zeker ook proberen. Ik krijg ook nog veel brieven, maar zeker niet zo veel als Eddy. Ik zal ook de zegels van Merckx gebruiken. Ik ben altijd supporter van hem geweest."