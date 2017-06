Backaert trok gisteren ten aanval in Dauphiné met dank aan... José De Cauwer

Onze 27-jarige landgenoot maakt straks ook zijn debuut in de Tour de France. "Dat wist ik al een tijdje", zegt Frederik Backaert.

"Maar eerst ligt mijn focus nog op de Dauphiné, want het zal hier nog lastig worden. De laatste drie dagen zijn echt zwaar. Of ik me nog zal proberen te nestelen in een lange vlucht? Neen, vanaf nu staat alles in het teken van onze klassementsman Guillaume Martin (10e in de stand).