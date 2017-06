VIDEO: Van der Poel doet Van Avermaet na met 2e ritzege en eindwinst

Van der Poel is aan enkele sterke weken bezig (en dat nog maar in het begin van zijn zomerseizoen na een drukke winter en een kleine ingreep aan zijn knie).

Hij won half mei op indrukwekkende wijze de Belgian Mountainbike Challenge, verraste in de Wereldbeker mountainbike met een achtste plaats in Nove Mesto en een tweede in Albstadt een week later. En tussendoor snelde hij ook nog naar succes in de tweede rit in de Ronde van België, voor Gilbert en Van Aert.

En Van der Poel laat niks liggen. In de Boucles de la Mayenne won hij gisteren de koninginnenrit in de spurt bergop van een uitgedunde groep, vandaag haalde hij het in de pelotonspurt.