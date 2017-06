@BeobankCorendon Voor Van der Poel is het de tweede zege van het wegseizoen. Voor Van der Poel is het de tweede zege van het wegseizoen.

Mathieu van der Poel heeft zijn goede benen ook in de Boucles de la Mayenne (2.1) laten zien. De jonge alleskunner won vandaag de tweede etappe in de Franse rittenkoers en is ook de nieuwe leider. Voor Van der Poel is het zijn tweede zege van het wegseizoen. Eerder was hij ook de beste in de tweede rit van de Ronde van België.