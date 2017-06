Naesen: "De Weert zou jeugdwerking in België nooit aanvallen"

Oliver Naesen reed vorige week de Ronde van België met de nationale selectie, bestaande uit 5 profs (o.a. eindwinnaar Keukeleire) en 3 beloften. "Dat was enorm plezant", zegt Naesen. "De sfeer was meteen heel goed, er zaten geen rotte appels in het team."

Bondscoach Kevin De Weert was de ploegleider. Maar hij zorgde voor wat commotie door in een krant te zeggen dat "de 3 beloften in het begin nog geen bidons konden aannemen". "Ik heb dat artikel ook gelezen", zegt Naesen. "Maar ik denk dat het een beetje verkeerd geschreven is."

"Kevin wou er de nadruk opleggen dat die beloften hun ogen uitgekeken hebben. Want koersen bij de profs is iets helemaal anders dan koersen bij de beloften. Hij zal dan waarschijnlijk ook gezegd hebben: "Ze konden bij wijze van spreken nog geen bidons aanpakken". Kevin apprecieert de jeugdwerking in België en zou die nooit willen aanvallen."