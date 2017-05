Dinsdag spelen met de hond, vanochtend vroeg uit de veren en straks heldenviering

Na zijn triomf in de Ronde van Italië staat het leven van Tom Dumoulin op zijn kop. De Nederlander wordt in groot ornaat opgevoerd in de vader- en buitenlandse media.

Maar Dumoulin probeert zijn gewone leventje weer op te nemen en daar hoort spelen met de hond bij. Zo twitterde hij gisterenavond een foto van hem met zijn geliefde viervoeter in de tuin, met in het Engels erbij: "back to normal life".

Vanochtend gooide Dumoulin er een nieuwe tweet bovenop: "Ook vanochtend was het weer het normale leven: een dopingcontrole".