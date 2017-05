Hammer Time! Wat staat de renners dit weekend te wachten in de Hammer Series?

Ook volgend jaar zal Velon, de organisatie achter het initiatief, een Hammer Series op poten zetten. Stavanger, een stad in het zuiden van Noorwegen, wordt dan het schouwtoneel van deze wielerdriedaagse.

Omdat de Hammer Series hun plaats op de kalender behouden, zal de Tour des Fjords voor de gelegenheid ingekort wordt tot drie dagen. "We zijn dolgelukkig dat we Stavanger kunnen verwelkomen in de Hammer Series", zegt Velon-baas Graham Bartlett. "Noorwegen past perfect in ons plaatje: de omgeving, de goeie organisatie en de liefde voor de sport die hier heerst."