Van Avermaet: "Kniepijn door nieuwe schoenen en verkoudheid gehad"

Van Avermaet heeft in Frankrijk enkele doelen voor ogen. Eén verklapt hij al: "Ik zou graag opnieuw de rit naar Rodez winnen. Daar heb ik twee jaar geleden gewonnen, het is een finish die me ligt. Verder moet ook de etappe van Verviers naar Longwy me liggen. Dat zijn al twee kansen. Dan heb je nog enkele overgangsetappes die kansen bieden. Ik zie dus wel wat mogelijkheden om een rit te winnen."

Heeft Van Avermaet nog nagenoten van zijn voorjaar? "Ja. Het is super mooi geweest. Het zal moeilijk worden om dit nog te evenaren. Je moet ook weten dat ik tweede was in de Strade Bianche en de Ronde van Vlaanderen. In al de wedstrijden die ik aangestipt had, was ik eerste of tweede. Maar er blijft voor mij één grote leegte en dat is de Ronde van Vlaanderen. De Ronde wil ik de komende jaren zeker eens winnen."