6 Belgische klimtalenten: "De sterkste generatie in jaren"

"De grootste troef van Laurens is zijn regelmaat", zegt Kurt Van de Wouwer. "Hij heeft zelden een slechte dag en recupereert snel. Dat is toch wel belangrijk in een grote ronde. Ik was dan ook niet verbaasd over zijn knappe Giro-debuut."

"Momenteel moet Laurens in dienst rijden bij Quick-Step. En dat is misschien geen slechte zaak op zijn leeftijd (21). Als Laurens er klaar voor is, mag hij hopelijk zijn eigen kans gaan. Zijn grootste werkpunt? Als hij wil meespelen voor dichte ereplaatsen in een grote ronde moet hij nog werken aan zijn tijdrit."