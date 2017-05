Velodroom waar Merckx uurrecord brak staat op punt afgebroken te worden

"Nee, we zoeken niet naar andere opties. Dit is de ideale plaats. Hier zal het moeten gebeuren, want hier heb je de beste condities voor ons stadion", zegt Rojo aan de Mexicaanse media. "We willen een heel modern stadion. Niet alleen in de bouw, maar ook in het idee ervan. En dus moet de velodroom plaats maken."

In 2018 loopt de huurovereenkomst tussen Cruz Azul en het Azteca Stadion af en dus moet de club op zoek naar een nieuw stadion. Cruz Azul besliste daarom om zelf een stadion te bouwen, maar vond geen plaats om te bouwen. De velodroom moet nu dus plaats maken. Het is officieel nog niet zeker dat het nieuwe stadion er komt in de plaats van de velodroom. Cruz Azul heeft nog de goedkeuring nodig van de clubleden.