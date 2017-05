"Draag altijd een helm op training", schrijft Matteo Trentin op Instagram. De Italiaan bleef na de Ronde van Californië wat langer in de VS hangen in het gezelschap van enkele ploegmaats.

"Ook op training kan een beer je pad kruisen. Het gebeurde in een afdaling. Ik had geen ruimte om te remmen en het kwam tot een botsing. En het was geen zachte teddybeer."