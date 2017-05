Nederlander wint Parijs-Roubaix voor beloften, Belg Warlop is 3e

Marc Chanoine was in 1997 de laatste Belg die Parijs-Roubaix voor beloften wist te winnen. De voorbije jaren waren onze landgenoten er wel vaak dicht bij, met 5 keer een 2e plaats in de laatste 6 edities.

Een groep van 20 renners sprintte op de velodroom voor de zege. De Nederlander Nils Eekhoff, die uitkomt voor het opleidingsteam van Sunweb, had na 182 kilometer de snelste benen. Met Jordi Warlop (3e), Robbe Ghys (4e) en Nathan Van Hooydonck (5e) versierden de Belgen wel mooie ereplaatsen.

Vooral voor Ghys en Van Hooydonck was dat zuur. Zij reden waren samen met Alexys Brunel als eersten de piste opgedraaid, maar werden nog net bijgehaald.