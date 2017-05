Edvald Boasson Hagen geeft de eindzege niet zomaar cadeau. Edvald Boasson Hagen geeft de eindzege niet zomaar cadeau.

Dries Van Gestel zal morgen het onderste uit de kan moeten halen als hij de eindzege in de Tour des Fjords wil binnenhalen. Edvald Boasson Hagen is dankzij zijn 2e zege op een rij genaderd tot op 5 seconden. Morgen eindigt de ronde in Stavanger.