Chetout over ongeval met Broeckx: "Op dat moment telde de koers niet"

We droegen niet hetzelfde shirt, we reden niet in dezelfde ploeg, maar op zulke momenten telt de koers niet.

"Ik heb die dag drama en chaos gezien. Ik zag Stig in een heel slechte toestand. Dat zijn dingen waar je niet graag meer aan denkt."

Chetout diende Broeckx de eerste verzorging toe. "Men vraagt mij soms hoe ik wist wat ik moest doen, maar EHBO is een verplichte opleiding op school in Frankrijk. Het was een reflex. We droegen niet hetzelfde shirt, we reden niet in dezelfde ploeg, maar op zulke momenten telt de koers niet en denk je aan het leven van een ander."

"Enkele weken geleden heb ik Stig teruggezien in een betere toestand. Hij heeft veel progressie geboekt, maar hij is nog altijd getekend door het ongeval."