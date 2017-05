Boasson Hagen viert in eigen land, Van Gestel blijft leider

Voor Boasson Hagen (archief) is het de vierde zege van het seizoen. Voor Boasson Hagen (archief) is het de vierde zege van het seizoen.

Edvald Boasson Hagen heeft de derde rit in de Tour des Fjords gewonnen. De Noor van Dimension Data klopte onder meer Lars Boom in een sprint. Dries Van Gestel, de winnaar van de eerste rit, blijft leider in Noorwegen.