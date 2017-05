Van Avermaet maakt volgende week zijn comeback in Luxemburg

"Het plan was om in mei een rustige trainingsperiode in te lassen na een klassiek voorseizoen dat zo druk was", zegt Van Avermaet.

"Ik begin nu stilaan op te bouwen richting de Ronde van Frankrijk. Wanneer je een tijdje niet hebt gekoerst, is het lastig om je vormpeil in te schatten. Deze vijf ritten bieden mij de kans om terug in het wedstrijdritme te komen. Ik bekijk het dag per dag", besluit hij.

Van Avermaet reed dit jaar zijn beste voorjaar ooit. Hij won de Omloop het Nieuwsblad, E3 Harelbekek, Gent-Wevelgem en Parijs-Roubaix en werd tweede in de Ronde van Vlaanderen. Na Luik-Bastenaken-Luik lastte hij een rustpauze in.