Van Gestel verovert nu ook de leiderstrui in Noorwegen

Dries Van Gestel won gisteren de openingsetappe in de Tour des Fjords, maar hij mocht de leiderstrui nog niet aantrekken. Dat is na de tweede etappe wel gelukt. De 22-jarige renner sprintte naar de 10e plaats. De overwinning was voor de Nederlander Timo Roosen.