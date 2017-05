Van der Poel: "Gelukkig heb ik mijn vader om mij in te tomen"

Van der Poel had deze etappe aangestipt in zijn agenda. "Ik wist dat ik maar twee dagen zou meedoen. Ik had mijn zinnen wel op deze rit gezet. Ik ben enorm blij dat het gelukt is."

De Nederlander leek weinig moeite te hebben met de Kemmelberg. "Het is een klim die veldrijders wel moet liggen. Ook Van Aert en Walsleben waren mee. Het was wel hectisch en de ploeg heeft goed gewerkt om me vooraan af te zetten."

"Toen we met 13 wegreden, wist ik dat die groep tot het einde zou rijden. Het was mijn geluk dat Van Aert aanging in de sprint. Zo werd ik eigenlijk perfect gelanceerd. Ik wist dat ik Gilbert zou moeten afhouden."

"Ik zei op vijf kilometer van de meet nog tegen Philipp Walsleben dat ik goeie benen had. Het viel allemaal mooi in de plooi. Het was een mooie dag."