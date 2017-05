"Hopelijk beseffen renners nu dat het zo niet kan"

Wedstrijdcommissaris Luc Geysen geeft uitleg bij de beslissing om Dries De Bondt uit de koers te nemen. "We zijn al heel lang bezig met veiligheid in het peloton. We hebben serieuze klappen gehad en we moeten daar aan werken. We moeten strenger optreden", zegt Geysen aan Sporza.

"Op de briefing vooraf hadden we al gewaarschuwd dat we dat zouden doen. Toch zagen we in het begin van de rit nog renners die op het fietspad reden. We hebben dan via de koersradio nogmaals benadrukt dat we streng zouden zijn. Alle ploegleiders en renners waren dus op de hoogte."

"Toen we in de finale een renner toch over een afgescheiden fietspad zagen rijden (video onder), hebben we unaniem beslist om hem uit de wedstrijd te nemen. Het is is voor ons niet plezant om zo'n beslissing te nemen. Maar hopelijk beseffen de renners nu dat het zo niet kan."