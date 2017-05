Dries Van Gestel boekt in Noorwegen eerste profzege

Met z'n vieren stormden ze op de streep af in Noorwegen: de Tsjech Daniel Turek, de Spanjaard Hector Saez, de Deen Torkil Veyhe en Dries Van Gestel.

Na 190 kilometer van Balestrand naar Forde had Van Gestel nog het meeste jus in zijn benen om zijn eerste profzege af te dwingen in de sprint. De leiderstrui was voor Turek.

De vlucht was tot stand gekomen op de Rorvikfjellet, de tweede col van de dag. Het peloton zette de achtervolging te laat in en strandde op 26 seconden van Van Gestel en co.