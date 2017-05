Van der Poel: "Ik mik zondag op het podium in de Wereldbeker"

Van der Poel stapt na de tweede rit sowieso af in de Ronde van België. "Mijn liefde voor mountainbiken is groot. Anders had ik deze beslissing ook niet genomen."

"Het is vooral een heel unieke kans om eens op de eerste rij te mogen starten. Ik ben altijd al helemaal achteraan moeten starten in de WB-manches en dan is het bijna onmogelijk om een resultaat neer te zetten."

Vorige week werd Van der Poel nochtans achtste. "Na Tsjechië ben ik wel benieuwd wat er kan gebeuren als ik op de eerste rij start. Of ik dan wegrijd? Zo makkelijk is het nu ook weer niet. Ik had vorige week ook een goeie dag. Het is niet zeker dat dat deze week ook zo zal zijn.

"Ik ben wel heel gebrand op een mogelijk podium. Dat betekent bij de eerste vijf eindigen dus."