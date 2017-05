Begijn Le Bleu hekelt loodzware Giro: "Waarom geen prijs voor mooiste daler?"

"De laatste week van de Giro is tragikomisch. Vijf loodzware dagen klauteren in de hitte op verschillende cols per dag met een gemiddeld stijgingspercentage van 12%. Het zou voor minder op je darmen slaan."

"De organisatie schrapte gelukkig een competitie voor de beste daler van het peloton. Alsof renners behoefte hebben om zich naar beneden te smijten als kamikazes na een onmenselijke klim. Wat is de volgende uitdaging? Achteruit klimmen op een eerste categorie col op met de vingers in je neus?"

"Misschien moeten ze eens overwegen om een prijs uit de delen aan de mooiste daler. Dat Jani dan in de jury zal zitten, neem ik er gerust bij."

"Liever dat dan weer een renner in een of ander televisieprogramma te zien jammeren dat hij doping heeft genomen om toch maar te kunnen voldoen aan de moordende normen van de organisatie."