Waarom zou u naar de Ronde van België kijken? Hier zijn 5 goeie redenen

Philippe Gilbert rijdt deze week zijn eerste koers sinds zijn ijzersterke voorjaar. Na winst in de Ronde van Vlaanderen en de Amstel Gold Race moest hij even rusten met een scheurtje in zijn nier.

Bijna 6 weken later maakt de Belgische kampioen zijn rentree in de Baloise Belgium Tour. Gilbert heeft de Ronde van België al 1 keer op zijn palmares staan. In zijn boerenjaar 2011 was hij (in de koninginnenrit) te sterk voor Greg Van Avermaet en Björn Leukemans.

Zaterdag kan Gilbert opnieuw zijn hart ophalen in een mini-editie van Luik-Bastenaken-Luik. In de koninginnenrit moeten de renners over de Côte de Fraiture, Côte de Chambralles, Côte de Vequee, Côte Thier des Forges, Côte Roche au Faucon en de Côte Saint-Nicolas.