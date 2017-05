Gisteren had België al drie medailles weggekaapt in de tijdritten, waaronder een bronzen voor Jonas Van de Steene. In de wegrit deed hij nog een klein beetje beter met zilver. Enkel de Nederlander Jetze Plat was beter.

Ook Tim Celen (T2) viel in de prijzen. Hij sprintte sneller dan de Amerikaan Boyle in de strijd om de bronzen medaille. Dat brengt het totaal aantal Belgische medailles op 5 stuks.

Morgen kunnen Kris Bosmans en Diederick Schelfhout de medailleoogst nog vergroten.