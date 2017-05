Belgische handbikers sprokkelen 3 tijdritmedailles in Wereldbeker

De Wereldbeker-manche in Oostende begon gisteren en duurt tot en met zondag. Morgen vinden de wegritten plaats in de binnenstad. Van Belgische zijde is het dan vooral uitkijken naar de 19-jarige Tim Celen, Kris Bosmans (winnaar van vorig jaar) en Diederick Schelfhout.

Na een uitstekende prestatie in de Paralympische Spelen zijn de Belgen dit seizoen ook uitstekend bezig in de Wereldbeker. Vorige week won ons land al drie medailles in de Wereldbeker-wedstrijd van Maniago (Italië).