Armée moet enkel Weening laten voorgaan in Ronde van Noorwegen

Een groepje met vluchtkoning Preben Van Hecke trok op schattenjacht in de 3e etappe. Van Hecke nestelde zich onderweg wat steviger in de bergtrui, die in Noorwegen versierd is met zalm.

In de bergachtige slotfase maakte een andere Belg sier. Lotto-renner Sander Armée schudde enkele keren aan de takken van de bomen.

Maar het was de pijl die Weening afvuurde die uiteindelijk een schot in de roos bleek te zijn. De Nederlander van Roompot bleef uit de klauwen van Armée en Gerrans, die de top 3 vervolledigden. De Noorse grond ligt Weening goed, want vorig jaar ging hij in deze ronde met de eindzege aan de haal.