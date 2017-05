De Cauwer: "Hoedje af voor de carrière van Van den Broeck"

José De Cauwer was in eerste instantie verrast door het nieuws dat Jurgen Van den Broeck na dit seizoen stopt met koersen. "Maar wanneer het verhaal naar boven komt, denk je dat het misschien wel logisch is", zegt De Cauwer, die bondscoach was toen Van den Broeck in 2001 wereldkampioen tijdrijden werd bij de junioren.

"Het zat er blijkbaar niet meer in om zich op te laden zoals hij dat eigenlijk moet doen en op een andere manier lukt het niet voor hem. 90 procent is voor hem niet voldoende, het zou meer dan 100 procent moeten zijn."

"Het is wel zo dat Jurgen een beetje omstreden was. Men had te hoge verwachtingen van die jongen en hij ook soms van zichzelf. Maar achteraf bekeken kan hij een voorbeeld zijn voor heel veel jongeren die denken naar een grote ronde toe te moeten leven. Het kon voor hem niet anders dan de manier waarop hij het gedaan heeft."