Ook B-stalen van Bardiani-renners Pirazzi en Ruffoni zijn positief

Het was La Gazzetta, dat op 4 mei naar buiten bracht dat Pirazzi en Ruffonin bij een controle buiten competitie betrapt waren op grensoverschrijdende waarden. Daarop bevestigde de UCI dat de twee op 25 en 26 april afwijkingen hadden laten noteren die wijzen op het gebruik van groeihormonen.

Bardiani-CSF besliste de twee uit de Giro-selectie te houden. Nu het B-staal ook positief is, riskeren ze een fikse schorsing.

Pirazzi (30) won in 2013 de bergtrui in de Giro en in 2014 een etappe. Ruffoni (26) reed al drie keer mee in de Giro en blonk onlangs uit met twee ritzeges in de Ronde van Kroatië.