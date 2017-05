Van den Broeck hangt na dit seizoen zijn fiets aan de haak

“Ik luister naar de signalen van mijn lichaam”, zegt Van den Broeck. “Je kunt de wielersport alleen aan 100 procent bedrijven. Het valt me alsmaar zwaarder om dat te bereiken en ik heb er steeds meer moeite mee om er veel voor van huis te zijn.”

In 2004 debuteerde Van den Broeck in het profpeloton. In zijn 14 seizoenen als profrenner kwam hij uit voor onder meer Discovery Channel, het Belgische Lotto (foto) en Katjoesja. Van den Broeck startte in 15 grote rondes en in zowel de Tour, de Giro als de Vuelta eindigde hij in de top 10 van het algemeen klassement.

“Bij LottoNL-Jumbo voel ik me thuis en de ondersteunende rol waarvoor ik gehaald ben, is de laatste jaren beter bij mij gaan passen”, aldus Van den Broeck. “Ik ben de ploeg heel erg dankbaar voor het feit dat het heeft meegedacht over wat voor mij het beste is.”