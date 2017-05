Carrière Van den Broeck: Tour-podium en ene blessure na de andere

Van den Broeck schittert ook in de Tour en schrijft in 2010 een beetje Belgische wielergeschiedenis. De Lotto-klimmer eindigt 5e in die Tour, maar springt later nog naar een podiumplaats nadat winnaar Contador (clenbuterol) en Mentsjov (verdachte bloedwaarden) uit de uitslag geschrapt waren.

33 jaar na Lucien Van Impe (3e in 1977) prijkt er met Van den Broeck nog eens Belg op het Tour-podium. In 2012 valt Van den Broeck (4e) dan weer net naast het podium.