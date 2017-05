Nederlandse kampioen troeft Noren af op eigen grondgebied

De sprintersploegen hadden hun zinnen gezet op een massaspurt. Bij het ingaan van de laatste plaatselijke ronde, op 22 kilometer van de finish, was de vlucht van de dag afgelopen.

De Colombiaan Orjuela en de Noren Roinas en Eikeland hadden mekaar gevonden op het pittige en heuvelachtige parcours. Orjuela bleef als laatste over.

In volle finale veroverde Preben Van Hecke nog snel de bergtrui. LottoNL-Jumbo rolde de rode loper uit voor Dylan Groenewegen. De Nederlandse kampioen sprintte naar zijn tweede seizoenszege. Vorige maand was hij de snelste in de openingsrit in Yorkshire.

Achter Groenewegen sprintten beloftekampioen Halvorsen en Boasson Hagen naar de ereplaatsen. Die laatste blijft leider.