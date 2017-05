Date-aanzoek breekt Campenaerts zuur op: 100 Zwitserse Frank boete

Bij de start van de Giro-tijdrit wees Victor Campenaerts met een kamerbrede glimlach naar zijn borstkas. "Carlien daten?", had hij erop geschreven. De originele poging om een date te versieren ging de hele wereld rond.

Maar de Giro-organisatie was niet in zo'n romantische bui. Campenaerts krijgt 100 Zwitserse Frank boete, wat ongeveer 91 euro is. Maar wat de Giro Campenaerts niet meer kan afpakken is zijn date met Carlien.