De Plus wou Giro-rit winnen ter ere van Decraene: "Ik vergeet Igor niet"

Quick-Step-renner Laurens De Plus reed de hele dag in de vuurlinie tijdens de Giro. En daarvoor had hij een goede reden. "Ik reed de hele tijd met Igor Decraene in gedachten", reageerde De Plus bij onze Giro-man Renaat Schotte.

Decraene (foto) overleed 3 jaar geleden. Het jaar daarvoor had hij zich nog tot wereldkampioen tijdrijden gekroond in Firenze. "Daarom was ik vandaag van bij de start extra gemotiveerd om er iets van te maken", zegt De Plus.

"Igor was een goede vriend, die ik niet zomaar vergeet. Tijdens de voorbereiding naar dat WK in Firenze waren we kamergenoten. Ik vind het nog altijd jammer dat hij er niet meer is. Ik wou vandaag iets terugdoen voor hem door te winnen. Hopelijk lukt het in de toekomst wel."