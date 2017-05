Safety car in Baloise Belgium Tour moet veiligheid van renners garanderen

Er komen heel wat grote namen aan de start in Lochristi op woensdag 24 mei. De bekendste Belgen zijn Philippe Gilbert, Tiesj Bennoot, Oliver Naesen, Jan Bakelants, en Jens Keukeleire. Het is ook uitkijken naar een wedstrijd in de wedstrijd tussen veldrijders Wout van Aert en Mathieu van der Poel.

Met een spurt op de "Wandelaar" in Knokke-Heist , een passage door het Heuvelland op dag 2, een tijdrit in Beveren en een pittige mini-versie van Luik-Bastenaken-Luik komt iedere renner aan zijn trekken in de 87e editie van de Baloise Belgium Tour.