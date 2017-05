Boasson Hagen (archief) won uitgerekend op zijn verjaardag. Boasson Hagen (archief) won uitgerekend op zijn verjaardag.

Na de zege van Omar Fraile in de Giro mocht Dimension Data ook vieren in de Ronde van Noorwegen. De jarige Noor Edvald Boasson Hagen sprintte in eigen land sneller dan onze landgenoot Tosh Van der Sande in de openingsrit.