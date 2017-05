Coquard vertrekt bij Direct Energie:"Heb zin in iets anders"

Coquard heeft nood aan een nieuwe uitdaging. "Het was geen makkelijke beslissing. Ik heb het gevoel dat ik om te presteren een andere ploeg nodig heb. Ik heb ook zin in iets anders."

De beslissing om te vertrekken kan ook invloed hebben op de rest van zijn seizoen. "Het staat nog niet vast of ik de Tour de France rijd. Ik besef dat mijn vertrek in die beslissing kan meespelen, maar ik ben klaar om alles te blijven geven in deze trui", zegt de Fransman.

Coquard rijdt al sinds 2013 voor Direct Energie, toen nog Europcar. De voorbije twee seizoenen won hij 17 keer. In 2016 werd hij tweede in Dwars Door Vlaanderen en vierde in de Amstel Gold Race.

Op de Olympische Spelen van Londen veroverde hij op de piste het zilver in het omnium.