Edwig Van Hooydonck over neef Nathan: "Gemaakt voor Ronde en Roubaix"

Wat voor soort renner is Nathan? "Hij is het type renner dat ik was", zegt Edwig. "Ik ben ervan overtuigd dat hij een goede voorjaarsrenner zal zijn. Hij houdt van kasseien en slecht weer. Hij is gemaakt voor de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix."

"Daarnaast is Nathan ook goed tegen de klok. Door zijn goede tijdrit kan hij een goed klassement rijden in korte etappewedstrijden die niet te zwaar zijn."

"Nathan heeft heel veel talent en er staat een goede kop op. Hij heeft alles om een goede profrenner te worden. Maar hoe ver hij zal geraken, zal de toekomst uitwijzen."