Nog altijd onzekerheid rond terugkeer Cavendish: "Het gaat in kleine stapjes"

"We gaan nu niet verkondigen dat Mark er bij is in de Dauphiné of de Ronde van Zwitserland", gaat Aldag verder. "Laat ons rustig blijven. Want als je iets vooropstelt, zal hij trainen richting dat doel en hervat hij misschien drie of vier dagen te vroeg. Voor je het weet hervalt hij en is zijn seizoen voorbij. Dat risico mogen we niet lopen."