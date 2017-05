Vandenbergh herstelt goed van val in Duinkerke: "Geen complicaties"

Het was een beangstigend moment: Stijn Vandenbergh die even bewusteloos was na een zware val in rit 1 van de Vierdaagse van Duinkerke.

De Belg van AG2R werd overgebracht naar het ziekenhuis van Valenciennes, waar een zware hersenschudding werd vastgesteld.

"Maar ondertussen gaat het goed met Stijn", laat zijn ploeg AG2R weten. "Op vraag van zijn familie is Stijn naar het ziekenhuis van Kortrijk gebracht zodat hij dichter bij huis is."