Van der Poel: "Ik zou geen heel jaar op de weg kunnen fietsen"

Wereldkampioen veldrijden Wout van Aert focust zich alsmaar meer op de weg. Maar zijn opponent Mathieu van der Poel amuseert zich nog altijd het meest naast de weg.

"De meeste mensen zijn ook in mijn geval altijd maar over de weg bezig", zegt Van der Poel aan Sporza. "Maar het is niet omdat mijn vader (Adrie) en grootvader (Poulidor) op de weg gereden hebben, dat ik dat ook moet doen."

"Ik wil een beetje mijn eigen weg volgen. En zolang ik plezier beleef aan de wedstrijden offroad, zal ik er blijven aan meedoen."