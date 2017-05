Van Aert: "Na WK veldrijden in 2018 rijd ik klassiek voorjaar"

Wout van Aert zal zich in 2018 dus meten met de wegrenners. "We zijn er nog niet volledig uit hoe we dat zullen aanpakken, maar de intentie is er om het voorjaar te combineren met de winter in het veld. Na het veldritseizoen neem ik de klassiekers erbij. Ik besef dat dat niet evident wordt", vertelt Wout van Aert.

"Ik heb er in Mallorca nog over gesproken met Zdenek Stybar. Hij heeft die combinatie ook geprobeerd in zijn laatste jaar als crosser. Hij wenste me er veel succes mee en zei dat dat echt wel in de kleren kruipt. Maar daar zie ik net een uitdaging in."

"Een volledige winter crossen zal onhaalbaar zijn. Het is een must om na het WK te stoppen in het veld, want ik zal alle tijd nodig hebben. Dan zullen we nadien wel evalueren of het een meevaller was of een flop."